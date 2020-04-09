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Виталий Кличко, фото: Zik
Кличко обратился в СБУ из-за «заминирования» Александрийской больницыhttps://racurs.ua/n136477-klichko-obratilsya-v-sbu-iz-za-zaminirovaniya-aleksandriyskoy-bolnicy.htmlРакурс
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в СБУ из-за вчерашнего «заминирования» одного из корпусов столичной Александрийской больницы.
Об этом он сообщил во время сегодняшнего видеообращения по поводу ситуации с коронавирусом.
Мэр Киева отметил, что призвал СБУ оперативно расследовать этот инцидент.
Такие вещи не должны оставаться безнаказанными! — подчеркнул Кличко. — Вчера ночью эвакуировали больных в данном медучреждении, которое является опорным в лечении больных коронавирусом.
Кличко также поблагодарил все службы и врачей, которые в этой ситуации «работали спокойно и профессионально».
Он отметил, что медики сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусом и рискуют своим здоровьем. В Киеве 14 врачей и медсестер уже заразились.
Напомним, вчера вечером в полицию поступило сообщение о заминировании одного из корпусов Александрийской больницы. Злоумышленник утверждал, что он заложил 5 кг тротила, который должен взорваться в 3.00.
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