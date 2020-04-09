Виталий Кличко, фото: Zik

https://racurs.ua/n136477-klichko-obratilsya-v-sbu-iz-za-zaminirovaniya-aleksandriyskoy-bolnicy.html

Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в СБУ из-за вчерашнего «заминирования» одного из корпусов столичной Александрийской больницы.

Об этом он сообщил во время сегодняшнего видеообращения по поводу ситуации с коронавирусом.

Мэр Киева отметил, что призвал СБУ оперативно расследовать этот инцидент.

Такие вещи не должны оставаться безнаказанными! — подчеркнул Кличко. — Вчера ночью эвакуировали больных в данном медучреждении, которое является опорным в лечении больных коронавирусом.

Кличко также поблагодарил все службы и врачей, которые в этой ситуации «работали спокойно и профессионально».

Он отметил, что медики сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусом и рискуют своим здоровьем. В Киеве 14 врачей и медсестер уже заразились.

Напомним, вчера вечером в полицию поступило сообщение о заминировании одного из корпусов Александрийской больницы. Злоумышленник утверждал, что он заложил 5 кг тротила, который должен взорваться в 3.00.