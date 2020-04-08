Спалах коронавірусу на Житомирщині спричинили зустрічі друзів, влада може ізолювати Малин і Бердичів, фото — gazeta.ru

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Спалах коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували у двох містах Житомирської області. Із 27 підтверджених випадків 13 виявили упродовж минулої доби.

Підозрюють, що інфікування відбулося після відзначення приїзду кількох житомирян додому з-за кордону. Влада може ізолювати райцентри Бердичів та Малин.

Спалах у Малині трапився після того, як компанія відзначила повернення свого друга з-за кордону. У райцентрі інфікувалися одразу восьмеро людей. Про цей випадок розповів сьогодні на брифінгу голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Подібна ситуація повторилася і в Бердичівському районі. Начальник профільного управління ОДА Микола Суслик повідомив, що, ймовірно, син заразив матір після того, як «свідомо контактував із людиною, що приїхала з-за кордону». Жінка перебуває у важкому стані.

Тому влада розглядає можливість повної ізоляції Малина і Бердичева — міста візьмуть у санітарне кільце із абсолютною забороною на в’їзд-виїзд для приватного транспорту, окрім вантажного.

Наразі на Житомирщині двоє людей померли від COVID-19. Найбільше хворих виявили у Малині (8) та Бердичеві (7).

ЗМІ повідомляли, що у храмах Житомира 7 квітня зібралося безліч парафіян, які ігнорували заборону на масові заходи під час карантину. У місті також помітили довгу чергу біля входу на Житній ринок.

Раніше влада перекрила траси, що ведуть у Чернівецьку область. Крім того, минулого вікенду місцева ОДА оголосила про дводенну «комендантську годину».