Коронавірус виявили у 30 духівників Києво-Печерської лаври

Києво-Печерська лавра, фото: Konstantin Brizhnichenko

https://racurs.ua/ua/n136431-koronavirus-vyyavyly-u-30-duhivnykiv-kyievo-pecherskoyi-lavry-zmi.html

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Тести на коронавірус SARS-CoV-2 показали позитивний результат у 30 із 44 протестованих духівників Києво-Печерської лаври.

Ці тести проводилися 4 квітня, повідомляє ICTV із посиланням на журналістку Ірину Заславець.

Зазначається, що результати тестів досліджували в лабораторії «Діаген».

Кілька днів тому через коронавірус Києво-Печерська лавра закрилася на карантин. Богослужіння до кінця дії карантину відбуватимуться у закритому режимі та будуть доступні для вірян у виді онлайн-трансляцій. У зв’язку з цим записки на поминання і пожертвування приймаються на сайті лаври.

Тоді ж стало відомо, що тестування на коронавірус здала братія лаври разом із митрополитом Павлом.

Наразі в Києві зафіксовано вже 294 випадки інфікування коронавірусом. 12 людей вилікувалися, п’ятеро — померли.

Нагадаємо, 6 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що чотири людини інфікувалися в Києво-Печерській лаврі.