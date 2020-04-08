Коронавирус обнаружили у 30 духовников Киево-Печерской лавры

Коронавирус обнаружили у 30 духовников Киево-Печерской лаврыhttps://racurs.ua/n136431-koronavirus-obnarujili-u-30-duhovnikov-kievo-pecherskoy-lavry-smi.htmlРакурс
Тесты на коронавирус SARS-CoV-2 показали положительный результат у 30 из 44 протестированных духовников Киево-Печерской лавры.
Эти тесты проводились 4 апреля, сообщает ICTV со ссылкой на журналистку Ирину Заславец.
Отмечается, что результаты тестов исследовали в лаборатории «Диаген».
Несколько дней назад из-за коронавируса Киево-Печерская лавра закрылась на карантин. Богослужение до конца действия карантина будут проходить в закрытом режиме и будут доступны для верующих в виде онлайн-трансляций. В связи с этим записки на поминовения и пожертвования принимаются на сайте лавры.
В Киеве уже зафиксированы 294 случая инфицирования коронавирусом. 12 человек излечились, пятеро — умерли.
Тогда же стало известно, что тестирование на коронавирус сдала братия лавры вместе с митрополитом Павлом.
Напомним, 6 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что четыре человека заразились в Киево-Печерской лавре.