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Ракурс
Киево-Печерская лавра, фото: Konstantin Brizhnichenko

Коронавирус обнаружили у 30 духовников Киево-Печерской лавры

8 апр 2020, 16:14
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Тесты на коронавирус SARS-CoV-2 показали положительный результат у 30 из 44 протестированных духовников Киево-Печерской лавры.

Эти тесты проводились 4 апреля, сообщает ICTV со ссылкой на журналистку Ирину Заславец.

Отмечается, что результаты тестов исследовали в лаборатории «Диаген».

Несколько дней назад из-за коронавируса Киево-Печерская лавра закрылась на карантин. Богослужение до конца действия карантина будут проходить в закрытом режиме и будут доступны для верующих в виде онлайн-трансляций. В связи с этим записки на поминовения и пожертвования принимаются на сайте лавры.

В Киеве уже зафиксированы 294 случая инфицирования коронавирусом. 12 человек излечились, пятеро — умерли.

Тогда же стало известно, что тестирование на коронавирус сдала братия лавры вместе с митрополитом Павлом.

Напомним, 6 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что четыре человека заразились в Киево-Печерской лавре.


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