Вспышку коронавируса в Житомирской вызвали встречи друзей, власть может изолировать Малин и Бердичев, фото — gazeta.ru

https://racurs.ua/n136435-vspyshku-koronavirusa-na-jitomirschine-vyzvali-vstrechi-druzey-vlast-mojet-izolirovat-malin.html

Ракурс

Вспышку коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в двух городах Житомирской области. Из 27 подтвержденных случаев 13 обнаружили на протяжении прошлых суток.

Подозревают, что инфицирование произошло после празднования приезда нескольких житомирян домой из-за границы. Власть может изолировать райцентры Бердичев и Малин.

Вспышка в Малине произошла после того, как компания отметила возвращение своего друга из-за рубежа. В райцентре заразились сразу восемь человек. Об этом случае рассказал сегодня на брифинге председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Аналогичная ситуация повторилась и в Бердичевском районе. Начальник профильного управления ОГА Николай Суслик сообщил, что, вероятно, сын заразил мать после того, как «сознательно контактировал с человеком, приехавшим из-за границы». Женщина находится в тяжелом состоянии.

Поэтому власти рассматривают возможность полной изоляции Малина и Бердичева — города возьмут в санитарное кольцо с абсолютным запретом на въезд-выезд для частного транспорта, кроме грузового.

На Житомирщине два человека умерли от COVID-19. Больше всего больных обнаружили в Малине (8) и Бердичеве (7).

СМИ сообщали, что в храмах Житомира 7 апреля собралось множество прихожан, которые игнорировали запрет на массовые мероприятия во время карантина. В городе также заметили длинную очередь у входа на один из рынков.

Ранее власти перекрыли трассы, ведущие в Черновицкую область. Кроме того, на прошлых выходных местная ОГА объявила о двухдневном «комендантском часе».