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Ракурс
Во время пожара, фото: ГСЧС

Крупный пожар в Киеве: огонь охватил склад радиозавода (ФОТО, ВИДЕО)

8 апр 2020, 16:58
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Крупный пожар возник сегодня в Дарницком районе Киева приблизительно в 14.50.

Пожар начался по адресу ул. Бориспольская, 9 с возгорания дров, которые хранились на открытой местности, после чего распространился на одноэтажное складское здание, где хранились лакокрасочные материалы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По этому адресу в столице находится радиозавод.

Отмечается, что пожар охватил площадь около 2 тыс. кв. м, его ликвидация продолжается.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Во время пожара, фото: ГСЧС

Во время пожара, фото: ГСЧС

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в сегодняшнем видеообращении сообщил, что специалисты не могут начать восстановительные работы на месте недавнего пожара под Крещатиком. По его словам, из-за большой загазованности и концентрации продуктов горения под землю пока спускаться невозможно.

Источник: Ракурс


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