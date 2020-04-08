Во время пожара, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n136434-krupnyy-pojar-v-kieve-ogon-ohvatil-sklad-radiozavoda-foto-video.html

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Крупный пожар возник сегодня в Дарницком районе Киева приблизительно в 14.50.

Пожар начался по адресу ул. Бориспольская, 9 с возгорания дров, которые хранились на открытой местности, после чего распространился на одноэтажное складское здание, где хранились лакокрасочные материалы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По этому адресу в столице находится радиозавод.

Отмечается, что пожар охватил площадь около 2 тыс. кв. м, его ликвидация продолжается.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в сегодняшнем видеообращении сообщил, что специалисты не могут начать восстановительные работы на месте недавнего пожара под Крещатиком. По его словам, из-за большой загазованности и концентрации продуктов горения под землю пока спускаться невозможно.