Під час пожежі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n136434-masshtabna-pojeja-u-kyievi-vogon-ohopyv-sklad-radiozavodu-foto-video.html

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Масштабна пожежа виникла сьогодні у Дарницькому районі Києва приблизно о 14.50.

Пожежа розпочалася за адресою вул. Бориспільська, 9 із займання дров, котрі зберігалися на відкритій місцевості, після чого розповсюдилася на одноповерхову складську будівлю, де зберігалися лакофарбові матеріали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За цією адресою у столиці розташований радіозавод.

Зазначається, що пожежа охопила площу близько 2 тис. кв. м, її ліквідація триває.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко у сьогоднішньому відеозверненні повідомив, що фахівці не можуть розпочати відновлювальні роботи на місці нещодавньої пожежі під Хрещатиком. За його словами, через велику загазованість і концентрацію продуктів горіння під землю поки спускатися неможливо.