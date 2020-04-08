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Ракурс
Під час пожежі, фото: ДСНС

Масштабна пожежа у Києві: вогонь охопив склад радіозаводу (ФОТО, ВІДЕО)

8 кві 2020, 16:58
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Масштабна пожежа виникла сьогодні у Дарницькому районі Києва приблизно о 14.50.

Пожежа розпочалася за адресою вул. Бориспільська, 9 із займання дров, котрі зберігалися на відкритій місцевості, після чого розповсюдилася на одноповерхову складську будівлю, де зберігалися лакофарбові матеріали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За цією адресою у столиці розташований радіозавод.

Зазначається, що пожежа охопила площу близько 2 тис. кв. м, її ліквідація триває.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Під час пожежі, фото: ДСНС

Під час пожежі, фото: ДСНС

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко у сьогоднішньому відеозверненні повідомив, що фахівці не можуть розпочати відновлювальні роботи на місці нещодавньої пожежі під Хрещатиком. За його словами, через велику загазованість і концентрацію продуктів горіння під землю поки спускатися неможливо.

Джерело: Ракурс


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