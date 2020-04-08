Антимонопольний комітет розслідує змову аптек Києва та області про підвищення цін на маски

Антимонопольний комітет України. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n136433-antymonopolnyy-komitet-rozsliduie-zmovu-aptek-kyieva-ta-oblasti-pro-pidvyschennya-cin-na-masky.html

Ракурс

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України підозрює 18 аптечних мереж і шість постачальників у змові про різке підвищення цін на одноразові медичні маски. Уже розпочато розгляд справи про порушення правил економічної конкуренції.

Наразі АМКУ здійснює збір і аналіз інформації у суб'єктів господарювання, які займаються продажем медичних масок. Ймовірно, 13 квітня розпочнеться прийом пояснень від керівників підприємств, яких підозрюють у змові, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на інформацію, отриману від АМКУ.

Антимонопольний комітет має інформацію, що протягом лютого-березня 2020 року в Києві та Київській області різко підвищилися ціни на одноразові медичні маски, повідомляє прес-служба Київського обласного територіального відділення АМКУ.

За інформацією деяких роздрібних аптечних мереж, підвищення цін на маски пов’язано з підвищенням постачальниками оптової вартості даного виду товару.

В АМКУ вважають, що для підвищення цін на медичні маски не було ніяких об'єктивних причин. Не було причин і для підвищення витрат на виробництво масок.

У результаті подібних дій суб'єктами господарювання в умовах коронавірусного карантину, коли на ринку спостерігається підвищений попит на медичні маски, споживачам доводиться купувати даний вид товару за необґрунтовано завищеними цінами.

За подібні порушення передбачений штраф у розмірі 10% доходу підприємств від реалізації товарів за останній звітний рік.

Як раніше писав «Ракурс», вчені довели, що хірургічні та бавовняні маски не ефективними у боротьбі з поширенням коронавірусу від хворих. Такі маски не можуть затримати коронавірус і не захистять оточуючих від зараження.