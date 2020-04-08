Антимонопольный комитет расследует сговор аптек Киева и области о повышении цен на маски

Антимонопольный комитет Украины. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n136433-antimonopolnyy-komitet-rassleduet-sgovor-aptek-kieva-i-oblasti-o-povyshenii-cen-na-maski.html

Ракурс

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины подозревает 18 аптечных сетей и шесть поставщиков в сговоре о резком повышении цен на одноразовые медицинские маски. Уже начато рассмотрение дела о нарушении правил экономической конкуренции.

В настоящее время АМКУ осуществляет сбор и анализ информации у субъектов хозяйствования, которые занимаются продажей медицинских масок. Предположительно, 13 апреля начнется прием объяснений от руководителей предприятий, которых подозревают в сговоре, сообщает «Укринформ», ссылаясь на информацию АМКУ.

Антимонопольный комитет располагает информацией, что на протяжении февраля-марта 2020 года в Киеве и Киевской области резко повысились цены на одноразовые медицинские маски, сообщает пресс-служба Киевского областного территориального отделения АМКУ.

По информации некоторых розничных аптечных сетей, повышение цен на маски связано с повышением поставщиками оптовой стоимости данного вида товара.

В АМКУ считают, что для повышения цен на медицинские маски не было никаких объективных причин. Не было причин и для повышения затрат на производство масок.

В результате подобных действий субъектами хозяйствования в условиях коронавирусного карантина, когда на рынке наблюдается повышенный спрос на медицинские маски, потребителям приходится покупать данный вид товара по необоснованно завышенным ценам.

За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 10% дохода предприятий от реализации товаров за последний отчетный год.

Как ранее писал «Ракурс», ученые доказали, что хирургические и хлопчатобумажные маски не эффективны в борьбе с распространением коронавируса от больных. Такие маски не могут задержать коронавирус и не защитят окружающих от заражения.