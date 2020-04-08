Бойовики атакували знімальну групу на Донбасі, фото — "Народна правда"

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Ракурс

Війна на Донбасі зачепила й журналістів. Знімальну групу телеканалу «Україна» вдень 7 квітня намагалися знищити російські бойовики, скинувши на автомобіль журналістів снаряд із безпілотника. Сьогодні прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу.

Автомобіль із журналістами потрапив під обстріл у районі смт Красногорівка Донецької області. Журналіст Олександр Махов розповів у Фейсбук, що бойовики цілеспрямовано цілили саме в автомобіль. Снаряд скинули у той момент, коли машина зупинилася неподалік позиції. Автомобіль цивільний і забрендований у кольори телеканалу.

Снаряд розірвався за метр від машини. Осколки пробили бокове скло і влучили в кузов авто. В салоні перебували журналіст, оператор, водій та прес-офіцер бригади, яка супроводжувала знімальну групу. На щастя, ніхто не постраждав.

Волноваська місцева прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

У березні Берлін та Париж заявляли, що бойовики ОРДЛО під прикриттям пандемії коронавірусу перешкоджають роботі ОБСЄ.