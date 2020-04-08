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Бойовики атакували знімальну групу на Донбасі, фото — "Народна правда"

На Донбасі безпілотник бойовиків скинув снаряд на знімальну групу (ФОТО)

8 кві 2020, 16:37
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Війна на Донбасі зачепила й журналістів. Знімальну групу телеканалу «Україна» вдень 7 квітня намагалися знищити російські бойовики, скинувши на автомобіль журналістів снаряд із безпілотника. Сьогодні прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу.

Автомобіль із журналістами потрапив під обстріл у районі смт Красногорівка Донецької області. Журналіст Олександр Махов розповів у Фейсбук, що бойовики цілеспрямовано цілили саме в автомобіль. Снаряд скинули у той момент, коли машина зупинилася неподалік позиції. Автомобіль цивільний і забрендований у кольори телеканалу.

Бойовики атакували з безпілотника знімальну групу на Донбасі, фото — Офіс генпрокурора

Снаряд розірвався за метр від машини. Осколки пробили бокове скло і влучили в кузов авто. В салоні перебували журналіст, оператор, водій та прес-офіцер бригади, яка супроводжувала знімальну групу. На щастя, ніхто не постраждав.

Бойовики атакували з безпілотника знімальну групу на Донбасі, фото — Офіс генпрокурора

Волноваська місцева прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Бойовики атакували з безпілотника знімальну групу на Донбасі, фото — Офіс генпрокурора

У березні Берлін та Париж заявляли, що бойовики ОРДЛО під прикриттям пандемії коронавірусу перешкоджають роботі ОБСЄ.

Джерело: Ракурс


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