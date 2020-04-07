Листівки потрапили в Донецьк, бойовики проводять «розслідування». Фото: Анатолий Штефан у Facebook

https://racurs.ua/ua/n136375-ukrayinski-volontery-poshyryly-v-ordo-lystivky-pro-koronavirus-foto.html

Ракурс

Українські волонтери відправили посилки з патріотичними листівками в непідконтрольний Донецьк.

Дві посилки, які повинні були «бути доставлені» на вулицю Артема, прикріпили до повітряних кульок. Листівки стосувалися окупації Донбасу по поширенню коронавірусу. Про це повідомляє користувач «Скажений Оскар» у Twitter.

Аркуші із написами: «Вибір Донбасу Україна» та «Бережись коронавірусу» все ж дісталися окупованого Донецька. Про це повідомив волонтер Анатолій Штефан у Facebook та опублікував відповідні фото. Він пише, що окупанти швидко почали збирати українські листівки, а так зване МГ ДНР почало «розслідування».

У листівках щодо коронавірусу зазначалося, що так званій ДНР відсутні тест-системи для COVID-19 та те, що серед бойовиків є інфіковані. Громадян закликають не контактувати з людьми у камуфляжі, оскільки є ризик заразитися.

Раніше глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявляв, що в ОРДЛО на карантині і обсервації перебувають близько 520 осіб. Деяких з цих інфікованих бойовики можуть використовувати для провокацій на лінії розмежування.