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Листівки потрапили в Донецьк, бойовики проводять «розслідування». Фото: Анатолий Штефан у Facebook

Українські волонтери скинули на ОРДО листівки про коронавірус (ФОТО)

7 кві 2020, 15:53
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Українські волонтери відправили посилки з патріотичними листівками в непідконтрольний Донецьк.

Дві посилки, які повинні були «бути доставлені» на вулицю Артема, прикріпили до повітряних кульок. Листівки стосувалися окупації Донбасу по поширенню коронавірусу. Про це повідомляє користувач «Скажений Оскар» у Twitter.

Активісти відправили посилки в окупований Донецьк. Фото: «Скажений Оскар» у Twitter

Активісти відправили посилки в окупований Донецьк. Фото: «Скажений Оскар» у Twitter

Активісти відправили посилки в окупований Донецьк. Фото: «Скажений Оскар» у Twitter

Активісти відправили посилки в окупований Донецьк. Фото: «Скажений Оскар» у Twitter

Аркуші із написами: «Вибір Донбасу Україна» та «Бережись коронавірусу» все ж дісталися окупованого Донецька. Про це повідомив волонтер Анатолій Штефан у Facebook та опублікував відповідні фото. Він пише, що окупанти швидко почали збирати українські листівки, а так зване МГ ДНР почало «розслідування».

У листівках щодо коронавірусу зазначалося, що так званій ДНР відсутні тест-системи для COVID-19 та те, що серед бойовиків є інфіковані. Громадян закликають не контактувати з людьми у камуфляжі, оскільки є ризик заразитися.

Листівки потрапили в Донецьк, бойовики проводять «розслідування». Фото: Анатолий Штефан у Facebook

Листівки потрапили в Донецьк, бойовики проводять «розслідування». Фото: Анатолий Штефан у Facebook

Листівки потрапили в Донецьк, бойовики проводять «розслідування». Фото: Анатолий Штефан у Facebook

Раніше глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявляв, що в ОРДЛО на карантині і обсервації перебувають близько 520 осіб. Деяких з цих інфікованих бойовики можуть використовувати для провокацій на лінії розмежування.

Джерело: Ракурс


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