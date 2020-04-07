Листовки попали в Донецк, боевики проводят «расследование». Фото: Анатолий Штефан в Facebook

https://racurs.ua/n136375-ukrainskie-volontery-rasprostranili-v-ordo-listovki-o-koronaviruse-foto.html

Ракурс

Украинские волонтеры отправили посылки с патриотическими листовками в неподконтрольный Донецк.

Две посылки, которые должны были быть доставлены на улицу Артема, прикрепили к воздушным шарикам. Открытки касались оккупации Донбасса и распространения коронавируса. Об этом сообщает пользователь «Бешеный Оскар» в Twitter.

Листовки с надписями: «Выбор Донбасса Украина» и «Берегись коронавируса» все же добрались в оккупированный Донецк. Об этом сообщил волонтер Анатолий Штефан в Facebook и опубликовал соответствующие фото. Он пишет, что оккупанты быстро начали собирать украинские листовки, а так называемое МГ ДНР начало «расследование».

В листовках относительно коронавируса отмечалось, что в так называемой ДНР отсутствуют тест-системы для COVID-19 и то, что среди боевиков есть инфицированные. Граждан призывают не контактировать с людьми в камуфляже, поскольку есть риск заразиться.

Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявлял, что в ОРДЛО на карантине и обсервации находятся около 520 человек. Некоторых из этих инфицированных боевики могут использовать для провокаций на линии разграничения.