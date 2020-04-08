Боевики атаковали съемочную группу на Донбассе, фото — "Народная правда"

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Ракурс

Война на Донбассе задела и журналистов. Съемочную группу телеканала «Украина» днем 7 апреля пытались уничтожить российские боевики, сбросив на автомобиль журналистов снаряд из беспилотника. Сегодня прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела.

Автомобиль с журналистами попал под обстрел ​​в районе пгт Красногоровка Донецкой области. Журналист Александр Махов рассказал в Фейсбук, что боевики целенаправленно целились именно в автомобиль. Снаряд был сброшен в тот момент, когда машина остановилась рядом с боевой позицией. Автомобиль гражданский и забрендированный в цвета телеканала.

Снаряд разорвался в метре от машины. Осколки пробили боковое стекло и попали в кузов авто. В салоне находились журналист, оператор, водитель и пресс-офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. К счастью, никто не пострадал.

Волновахская местная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

В марте Берлин и Париж заявляли, что боевики ОРДЛО под прикрытием пандемии коронавируса препятствуют работе ОБСЕ.