Коронавирус в Украине: случаи инфицирования в регионах часто подтверждают после смерти больных, фото — Ракурс

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Коронавирусную болезнь COVID-19 в регионах Украины часто подтверждают лабораторно уже после смерти пациента.

Например, в Тернопольской области руководитель Монастырыского районного штаба по борьбе с коронавирусом Павел Дронь обвинил лабораторный центр в неоперативности проведения исследований. Это произошло после смерти 83-летней женщины из села Верхняя Слободка.

В Фейсбук Дронь написал, что пациентке в райбольнице выставили подозрение на COVID-19, 6 апреля отправили биоматериал в областной вирусологического центра и только утром 9 апреля получили положительную реакцию на тест. Это произошло уже после смерти пациентки.

Такая «оперативность» центра неприемлема, — написал Дронь.

В Монастырыском районе сегодня умер также водитель скорой. Ему 29 марта делали ПЦР-тест, он был отрицательным. Впоследствии взяли повторный тест, результат которого пока ждут. У мужчины были сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания и ожирение.

Смерть зафиксирована и в Бердичеве. Это третий летальный случай в Житомирской области от COVID-19. Женщина заболела 28 марта и сразу обратилась за помощью к медикам. 6 апреля ее положили в больницу, хотя результат экспресс-теста дал отрицательный результат. Лабораторный анализ вчера вечером подтвердил коронавирус, а сегодня ночью женщина умерла.

Во Львове за ночь в инфекционной больнице умерли два пациента. Женщина, у которой был подтвержден диагноз инфицирования коронавирусом, находилась на аппарате ИВЛ. У пациентки были сопутствующие заболевания (онкология), сообщили в пресс-службе мэрии.

Также умер пациент, у которого еще не подтвердили диагноз инфицирования коронавирусом, но в больницу он поступил с подозрением. У мужчины была пневмония.

COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 апреля привел к смерти уже 57 украинцев. В стране зафиксировали 1 тыс. 892 случая коронавирусной болезни.