Наслідки інциденту, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n136467-v-centri-odesy-obvalyvsya-budynok-mig-postrajdaty-perehojyy-foto.html

Ракурс

В Одесі на перехресті вулиць Канатної та провулку Нахімова частково обвалився старовинний будинок, пам’ятник архітектури місцевого значення.

Не виключено, що в результаті інциденту могло завалити перехожого. Про це повідомляє видання «Думская».

Зазначається, що нещодавно в цій будівлі розпочалися санкційовані місцевою владою ремонтні роботи, було огороджене ліве, безлюдне крило будинку. Робітники в результаті інциденту не постраждали.

На місці обвалу працюють рятувальники, провулок Нахімова та початок Канатної вулиці перекрити.

Цей будинок збудували у 1893 році, він використовувався як товарний склад і гостиний двір для працівників біржової артілі.

Нагадаємо, наприкінці березня на Одещині в результаті зсуву ґрунту загинули двоє чоловіків, котрі намагалися врятувати собаку та лисенят.