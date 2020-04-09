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Наслідки інциденту, фото: «Думская»
В центрі Одеси обвалився пам’ятник архітектури, міг постраждати перехожий (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n136467-v-centri-odesy-obvalyvsya-budynok-mig-postrajdaty-perehojyy-foto.htmlРакурс
В Одесі на перехресті вулиць Канатної та провулку Нахімова частково обвалився старовинний будинок, пам’ятник архітектури місцевого значення.
Не виключено, що в результаті інциденту могло завалити перехожого. Про це повідомляє видання «Думская».
Зазначається, що нещодавно в цій будівлі розпочалися санкційовані місцевою владою ремонтні роботи, було огороджене ліве, безлюдне крило будинку. Робітники в результаті інциденту не постраждали.
На місці обвалу працюють рятувальники, провулок Нахімова та початок Канатної вулиці перекрити.
Цей будинок збудували у 1893 році, він використовувався як товарний склад і гостиний двір для працівників біржової артілі.
Нагадаємо, наприкінці березня на Одещині в результаті зсуву ґрунту загинули двоє чоловіків, котрі намагалися врятувати собаку та лисенят.
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