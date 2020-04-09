Всеукраїнська школа онлайн. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n136466-vseukrayinska-shkola-onlayn-usi-translyaciyi-urokiv-na-9-kvitnya-video.html

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«Всеукраїнська школа онлайн» продовжує роботу в Україні. Даний проект допомагає учням 5−11 класів отримувати знання із екранів телевізорів. Дане нововведення продиктоване необхідністю в умовах коронавірусного карантину.

Трансляція уроків ведеться по 11 телеканалам, початок онлайн-занять о 10.00 щодня.

Ми зібрали на сайті усі трансляції онлайн-уроків для зручності наших читачів.

Для учнів 5 класу уроки української мови, історії та англійської мови будуть транслюватися на телеканалах «Плюс плюс» і «112 Україна»:

Трансляцію уроків української мови, математики та біології для учнів 6 класу здійснюватимуть телеканали ZOOM і NewsOne:

Учні 7 класу зможуть подивитися уроки української мови, всесвітньої історії, фізики та біології на телеканалі ZIK:

Для учнів 8 класу уроки української мови, геометрії, всесвітньої історії та фізики будуть транслюватися на телеканалах УНІАН та «Індиго»:

Уроки української мови, геометрії, фізики та всесвітньої історії для учнів 9 класу транслюватимуть телеканали «Рада» і «UA: Культура»:

Учні 10 класу зможуть подивитися уроки української мови, фізики, англійської мови та всесвітньої історії на телеканалі «UA: Перший»:

Уроки української літератури, фізики, англійської мови та всесвітньої історії для учнів 11 класу покаже телеканал М1: