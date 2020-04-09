Всеукраинская школа онлайн. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n136466-vseukrainskaya-shkola-onlayn-vse-translyacii-urokov-na-9-aprelya-video.html

Ракурс

«Всеукраинская школа онлайн» продолжает работу в Украине. Данный проект позволяет ученикам 5−11 классов получать знания с экранов телевизоров. Данное нововведение продиктовано необходимостью в условиях коронавирусного карантина.

Трансляция уроков ведется по 11 телеканалам, начало онлайн-занятий в 10.00 ежедневно.

Мы собрали на сайте все трансляции онлайн-уроков для удобства наших читателей.

Для учеников 5 класса уроки украинского языка, истории и английского языка будут транслироваться по телеканалам «Плюс плюс» и «112 Украина»:

Трансляцию уроков украинского языка, математики и биологии для учеников 6 класса будут осуществлять телеканалы ZOOM и NewsOne:

Ученики 7 класса смогут посмотреть уроки украинского языка, всемирной истории, физики и биологии на телеканале ZIK:

Для учеников 8 класса уроки украинского языка, геометрии, всемирной истории и физики будут транслироваться на телеканалах УНИАН и «Индиго»:

Уроки украинского языка, геометрии, физики и всемирной истории для учеников 9 класса будут транслировать телеканалы «Рада» и «UA: Культура»:

Ученики 10 класса смогут посмотреть уроки украинского языка, физики, английского языка и всемирной истории на телеканале «UA: Первый»:

Уроки украинской литературы, физики, английского языка и всемирной истории для учеников 11 класса покажет телеканал М1: