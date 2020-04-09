Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по административному делу о законности карантина в Украине.

Суд отрыл дело по иску бизнесмена из Одесской области, которым он просит признать противоправными установленные Кабинетом министров до 24 апреля ограничения по работе заведений питания и развлекательных центров. Об этом сообщает «Судебная власть Украины» со ссылкой на пресс-службу суда.

Предприниматель обжаловал постановление правительства № 211 от 11 марта, которое предусматривает запрет субъектам хозяйствования до 24 апреля принимать посетителей в заведениях общепита, торгово-развлекательных центрах, других учреждениях развлекательной деятельности, а также фитнес-центрах, учреждениях культуры, торгового и бытового обслуживания населения. Отмечается, что служители Фемиды назначили подготовительное заседание на 11 мая. Карантин в Украине сейчас действует до 24 апреля.

Напомним, предприниматель из Одесской области считает, что карантин в Украине незаконен. Бизнесмен подал иск в Окружной админсуд Киева. Иск касается ограничения работы заведений питания и развлекательных центров до 24 апреля, поскольку правительственное решение запрещает бизнесу принимать посетителей в заведениях питания, торгово-развлекательных центрах и фитнес-центрах.