Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136465-karantyn-v-ukrayini-oask-u-travni-rozglyane-spravu-pro-obmejennya-roboty-zakladiv-harchuvannya.html

Ракурс

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження в адміністративній справі щодо законності карантину в Україні.

Суд відрив справу за позовом бізнесмена з Одещини, яким він просить визнати протиправними встановлені Кабінетом міністрів до 24 квітня обмеження щодо роботи закладів харчування та розважальних центрів. Про це повідомляє «Судова влада України» з посиланням на прес-службу суду.

Підприємець оскаржив постанову уряду № 211 від 11 березня, яка передбачає заборону суб'єктам господарювання до 24 квітня приймати відвідувачів у закладах харчування, торговельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності, а також фітнес-центрах, закладах культури, торговельного і побутового обслуговування населення. Зазначається, що служителі Феміди призначили підготовче засідання на 11 травня. Карантин в Україні наразі діє до 24 квітня.

Нагадаємо, підприємець з Одеської області вважає, що карантин в Україні незаконний. Бізнесмен подав позов до Окружного адмінсуду Києва. Позов стосується обмеження роботи закладів харчування та розважальних центрів до 24 квітня, оскільки урядове рішення забороняє бізнесу приймати відвідувачів в закладах харчування, торговельно-розважальних центрах і фітнес-центрах.