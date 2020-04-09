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Последствия инцидента, фото: «Думская»
В центре Одессы обрушился памятник архитектуры, мог пострадать прохожий (ФОТО)https://racurs.ua/n136467-v-centre-odessy-obrushilsya-dom-mog-postradat-prohojiy-foto.htmlРакурс
В Одессе на перекрестке улиц Канатной и переулка Нахимова частично обрушился старинный дом, памятник архитектуры местного значения.
Не исключено, что в результате инцидента могло завалить прохожего. Об этом сообщает издание «Думская».
Отмечается, что недавно в этом здании начались санкционированные местными властями ремонтные работы, было ограждено левое, безлюдное крыло дома. Рабочие в результате инцидента не пострадали.
На месте обрушения работают спасатели, переулок Нахимова и начало Канатной улицы перекрыты.
Этот дом построили в 1893 году, он использовался как товарный склад и гостиный двор для работников биржевой артели.
Напомним, в конце марта в Одесской области в результате оползня погибли двое мужчин, которые пытались спасти собаку и лисят.
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