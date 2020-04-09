Последствия инцидента, фото: «Думская»

https://racurs.ua/n136467-v-centre-odessy-obrushilsya-dom-mog-postradat-prohojiy-foto.html

Ракурс

В Одессе на перекрестке улиц Канатной и переулка Нахимова частично обрушился старинный дом, памятник архитектуры местного значения.

Не исключено, что в результате инцидента могло завалить прохожего. Об этом сообщает издание «Думская».

Отмечается, что недавно в этом здании начались санкционированные местными властями ремонтные работы, было ограждено левое, безлюдное крыло дома. Рабочие в результате инцидента не пострадали.

На месте обрушения работают спасатели, переулок Нахимова и начало Канатной улицы перекрыты.

Этот дом построили в 1893 году, он использовался как товарный склад и гостиный двор для работников биржевой артели.

Напомним, в конце марта в Одесской области в результате оползня погибли двое мужчин, которые пытались спасти собаку и лисят.