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Ракурс
Последствия инцидента, фото: «Думская»

В центре Одессы обрушился памятник архитектуры, мог пострадать прохожий (ФОТО)

9 апр 2020, 11:21
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В Одессе на перекрестке улиц Канатной и переулка Нахимова частично обрушился старинный дом, памятник архитектуры местного значения.

Не исключено, что в результате инцидента могло завалить прохожего. Об этом сообщает издание «Думская».

Отмечается, что недавно в этом здании начались санкционированные местными властями ремонтные работы, было ограждено левое, безлюдное крыло дома. Рабочие в результате инцидента не пострадали.

На месте обрушения работают спасатели, переулок Нахимова и начало Канатной улицы перекрыты.

Этот дом построили в 1893 году, он использовался как товарный склад и гостиный двор для работников биржевой артели.

Последствия инцидента, фото: «Думская»

Последствия инцидента, фото: «Думская»

Последствия инцидента, фото: «Думская»

Последствия инцидента, фото: «Думская»

Напомним, в конце марта в Одесской области в результате оползня погибли двое мужчин, которые пытались спасти собаку и лисят.


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