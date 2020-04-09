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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Коронавирус обнаружили у наместника Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве

9 апр 2020, 13:26
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Новым коронавирусом в Киеве заразился настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря УПЦ МП архиепископ Иона.

Тест на COVID-19 показал положительный результат. Наместник решил сделать тест, поскольку у него после воскресной службы поднялась температура, а в понедельник она достигла 38 градусов. Об этом архиепископ Иона сообщил на собственной странице в Facebook.

Он добавил, что сейчас чувствует себя нормально, повышенной температуры нет. Архиепископ находится в полной изоляции и под контролем медиков. Сейчас службы в монастыре проходят, но без прихожан, поскольку на карантин закрыт Ботанический сад.

Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме, — написал наместник монастыря.

Напомним, городской голова Киеве сегодня заявил, что за минувшие сутки в Киево-Печерской лавре выявили 26 человек, инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Источник: Ракурс


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