Донбас хоче надати російській статус держмови, але проти виборів в ОРДЛО на умовах Росії — соціологи, фото — "112 Україна"

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Вибори в ОРДЛО на умовах Росії є неприйнятними для більшості мешканців Донбасу, що живуть на контрольованих Києвом територіях.

Опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центру політичної соціології засвідчило, що серед донецьких респондентів значно більшим (67% проти 35% в Луганській області) є рівень негативу щодо проведення місцевих виборів на окупованих територіях.

Позитивно до таких дій ставляться 16% в Донецькій області і 36% опитаних в Луганській області. При цьому негативне ставлення до таких виборів серед донеччан суттєво зросло порівняно з кінцем 2018 року (з 46% до 68%).

Ідею надання російській мові статусу другої державної підтримало 60% опитаних в контрольованих урядом містах і селах Донбасу. Негативно до цього поставилися 21% донеччан та 16% луганчан. Динаміка відповідей практично не змінилася за півтора роки в обох регіонах.

У Донецькій області значно гірше ставляться до перспективи формування в ОРДЛО місцевої поліції, судів і прокуратури лише з місцевих представників. Таке рішення підтримали б тільки 18% донеччан і 34% луганчан, не підтримали 60% і 31% відповідно.

Переважна більшість (59%) громадян на Донеччині вважають, що відновлення території Донецької та Луганської областей в складі Україні повинне відбуватися на умовах, які нині закріплені в Конституції, але 24% висловилися на користь надання бойовикам ДНР/ЛНР особливого статусу.

Нагадаємо, що в цьому дослідженні соціологи також з’ясували, що на Донбасі зросла кількість громадян, які визнають РФ стороною конфлікту в Україні.

Опитування провели в Донецькій та Луганській областях 18 лютого — 2 березня. У кожній з областей було опитано по 500 респондентів.