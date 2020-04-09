Судді Ірина Саприкіна та Валентина Курило, фото — sud.ua

https://racurs.ua/ua/n136493-femida-zvilnyaietsya-vyscha-rada-pravosuddya-zatverdyla-vidstavku-dvoh-suddiv-verhovnogo-sudu.html

Ракурс

Відставку двох суддів Верховного суду сьогодні затвердили на засіданні Вищої ради правосуддя.

Цей орган задовольнив прохання і вирішив звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку Валентину Курило (Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду) та Ірину Саприкіну (Касаційний адміністративний суд), повідомили у прес-службі ВРП.

Курило і Саприкіна написали заяви про відставку на початку квітня. Вони стали суддями Верховного суду, коли пройшли перший конкурс, що відбувся в 2016—2017 роках.

Курило раніше здійснювала правосуддя в Апеляційному суді Донецької області, а Саприкіна — в Київському апеляційному адміністративному суді. Ця суддя в 2017—2019 роках була також суддею Великої палати Верховного суду.

11 березня ВРП звільнила у відставку суддю Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Олену Святську. У вересні минулого року у відставку пішла суддя Алла Лесько.

У відставку йдуть не тільки з ВС, але й судів інших інстанцій. Сьогодні ВРП задовольнив заяви про відставку відразу 17 суддів. Крім Курило і Саприкіної звільнили за загальними підставами відразу десятьох суддів апеляційних судів.

Торік у січні-квітні у зв’язку з заявою про відставку, за власним бажанням і за станом здоров’я звільнилися 49 суддів. За три місяці у 2020 році в країні за загальними підставами звільнилися вже 48 суддів. Експерти пророкують, що заяв про відставку може побільшати у зв’язку з намаганнями інших гілок влади зменшити розмір суддівської винагороди.

Нагадаємо, що нардеп зі «Слуги народу» зареєструвала законопроект пр реформу Конституційного суду. Галина Третьякова хоче перевезти Конституційний суд до Харкова, а всіх суддів відправляти у відпустку одночасно.