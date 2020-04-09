Оплата комуналки онлайн: Мінцифри запустило навчальний курс на платформі «ДіЯ»

Оплата комуналки онлайн. Фото: Акцент

https://racurs.ua/ua/n136492-oplata-komunalky-onlayn-mincyfry-zapustylo-navchalnyy-kurs-na-platformi-diya.html

Ракурс

«Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома» — так називається новий освітній серіал, який запустило Міністерство цифрової трансформації на платформі «ДіЯ».

Даний курс створений спеціально для того, щоб навчити користувачів здійснювати оплату комунальних платежів не виходячи з дому.

У Мінцифрі вважають, що оплата комунальних платежів онлайн є єдиним безпечним способом оплати під час коронавірусного карантину.

Курс складається з декількох серій, у яких детально розповідається, як проводити операції на сайтах комунальних підприємств, а також за допомогою платіжних сервісів банків.

У Мінцифрі розуміють, що не у всіх користувачів є можливість скористатися цим сервісом, тому що не у всіх є комп’ютери або смартфони. Особливо це стосується людей похилого віку. Тому було прийнято рішення про те, що громадяни, які мають банківські рахунки, можуть скористатися «гарячою лінією» для звернення в банк і провести необхідні платежі.

Як раніше писав «Ракурс», Мінцифри створило карту, яка демонструє недотримання правил карантину людьми, які нещодавно повернулися з-за кордону.