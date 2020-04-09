Оплата комуналки онлайн: Минцифры запустило обучающий курс на платформе «ДіЯ»

Оплата коммуналки онлайн. Фото: Акцент

https://racurs.ua/n136492-oplata-komunalki-onlayn-mincifry-zapustilo-obuchauschiy-kurs-na-platforme-diya.html

Ракурс

«Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома» — так называется новый образовательный сериал, который запустило Министерство цифровой трансформации на платформе «ДіЯ».

Данный курс создан специально для того, чтобы научить пользователей осуществлять оплату коммунальных платежей не выходя из дома.

В Минцифре считают, что оплата коммунальных платежей онлайн является единственным безопасным способом оплаты во время коронавирусного карантина.

Курс состоит из нескольких серий, в которых подробно рассказывается, как проводить операции на сайтах коммунальных предприятий, а также с помощью платежных сервисов банков.

В Минцифре понимают, что не у всех пользователей есть возможность воспользоваться данным сервисом, потому что не у всех есть компьютеры или смартфоны. Особенно это касается пожилых людей. Поэтому было принято решение о том, что граждане, имеющие банковские счета, могут воспользоваться «горячей линией» для обращения в банк и провести необходимые платежи.

Как ранее писал «Ракурс», Минцифры создало карту, которая демонстрирует несоблюдение правил карантина людьми, которые недавно вернулись из-за границы.