Білі ведмеді не живуть поряд із пінгвінами

https://racurs.ua/ua/n136491-vseukrayinska-shkola-onlayn-peresylyla-bilyh-vedmediv-do-antarktydy-video.html

Ракурс

У занятті «Всеукраїнської школи онлайн», створеної, щоб у школярів під час карантину була можливість отримувати якісну освіту, знову трапилася курйозна неточність.

Цього разу під час одного з уроків білих ведмедів «поселили» в Антарктиді.

Щоправда, на відміну від інших попередніх неточностей в онлайн-школі, це трапилося не на профільному уроці, яким би був для цього питання урок з географії чи біології, а на уроці української мови для 5 класу.

На цьому уроці тема другорядних членів речення розбиралася на основі речень про життя ведмедів — білих та бурих.

Приводом для обрання такої теми став «лист» від «білого ведмедя з Антарктичного півострова Мишка Антарктичного», який попрохав розповісти на уроці про ведмедів.

Білі ведмеді, як відомо, живуть в Арктиці й на протилежному боці Землі — в Антарктиді не трапляються.

Раніше в уроках «Всеукраїнської школи онлайн» вже помічали помилки. Так, на уроці географії для 10 класу стверджувалося, що Австралія включає острови в Атлантичному океані (педагог переплутала Індійський та Атлантичний океани), на уроці Всесвітньої історії для 8 класу вчителька назвала Лівонську війну Ліванською.

Ще на одному уроці з історії російського імператора Миколу Першого переплутали з Миколою Другим.

Нагадаємо, під час уроку «Всеукраїнської школи онлайн» вчитель допустив елементарну помилку.