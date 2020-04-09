Белые медведи не живут рядом с пингвинами

https://racurs.ua/n136491-vseukrainskaya-shkola-onlayn-peresilila-belyh-medvedey-v-antarktidu-video.html

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В занятии «Всеукраинской школы онлайн», созданной, чтобы у школьников во время карантина была возможность получать качественное образование, снова случилась курьезная неточность.

На этот раз во время одного из уроков белых медведей «поселили» в Антарктиде.

Правда, в отличие от других предыдущих неточностей в онлайн-школе, эта случилась не на профильном уроке, каким бы был для этого вопроса урок по географии или биологии, а на уроке украинского языка для 5 класса.

На этом уроке тема второстепенных членов предложения разбиралась на основе предложений о жизни медведей — белых и бурых.

Поводом для избрания такой темы стало «письмо» от «белого медведя из Антарктического полуострова Мышка Антарктического», который попросил рассказать на уроке о медведях.

Белые медведи, как известно, живут в Арктике и на противоположной стороне Земли — в Антарктиде не попадаются.

Ранее в уроках «Всеукраинской школы онлайн» уже замечали ошибки. Так, на уроке географии для 10 класса утверждалось, что Австралия включает острова в Атлантическом океане (педагог перепутала Индийский и Атлантический океаны), на уроке Всемирной истории для 8 класса учительница назвала Ливонскую войну Ливанской.

Еще на одном уроке по истории российского императора Николая Первого перепутали с Николаем Вторым.

Напомним, во время урока «Всеукраинской школы онлайн» учитель допустил элементарную ошибку.