Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Фото: 24tv.ua

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Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко произошло 9 апреля в Николаеве.

Николаевская ОГА выделила Ляшко в пользование автомобиль Volkswagen Passat. Авария произошла тогда, когда Ляшко не было в машине. Водитель «Фольксвагена» сдал назад и врезался в микроавтобус Renault Trafic, который для поездок использовали журналисты. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал, а оба автомобиля получили механические повреждения.

Как известно, в Николаевской области Виктор Ляшко находится с официальным визитом. Во время сегодняшнего брифинга в Николаеве он заявил, что прибыл проверить алгоритмы действий на территории Николаевской области, чтобы понять, все ли работает правильно, есть ли какой-то сбой, который не позволяет выявить больных на коронавирус.

Ляшко планирует ознакомится с работой вирусологической лаборатории и посетить больницы, которые определены опорными для приема зараженных коронавирусом, ознакомится с уровнем обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких и тому подобное. Также он планирует провести встречу с руководством области, чтобы подсказать им, что надо модернизировать, что поправить, чтобы быть полностью готовыми к возможному приему больных.

Напомним, 7 апреля главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения изучит феномен Николаевской области, где нет нового коронавируса. Сейчас случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех областях, кроме Николаевской.