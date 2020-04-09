Реинтеграция Донбасса: опрос выяснил настроения в регионе после победы Зеленского

Опрос выяснил настроения Донбасса после победы Зеленского, фото — Новынарня

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Ракурс

Донбасс не почувствовал существенных изменений после почти года управления в Украине новой команды.

Опрос фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра политической социологии показал — на контролируемых территориях Луганской области убеждены, что со времен выборов президента и Верховной Рады в 2019 году в общей ситуации в регионе изменений не произошло, или ситуация ухудшилась (соответственно 58% и 29%).

В Донецкой области большинство также не заметило перемен к лучшему (41%), а 19% опрошенных увидели ухудшение ситуации. Однако 37% заметили и определенные улучшения.

При этом ситуацию в регионе преимущественно оценивают отрицательно. В Донецкой области 54% респондентов назвали ее напряженной и 12% — взрывоопасной. На Луганщине эти показатели еще выше — 63% и 13% соответственно.

Благополучной личную жизненную ситуацию назвали 43% дончан и 41% луганчан, а 38% и 41% определили ее как неблагополучную, с немалыми проблемами.

Такие негативные оценки ситуации в регионе не повлияли на протестную активность. Почти половина (41%) респондентов считают массовые протесты и митинги в своих населенных пунктах маловероятными. 33% в Донецкой области и 39% в Луганской уверены, что выступлений «точно не будет». Готовы выйти на улицы 19% дончан и 16% луганчан.

Главными факторами, которые могли бы побудить жителей Донбасса к участию в протестах, являются экономические. Речь идет о повышении тарифов (указали 59% донецких и 57% луганских респондентов) и безработице. Четверть опрошенных в обеих областях среди причин протестов назвали ухудшение состояния медицины.

Напомним, что в этом исследовании социологи также выяснили, что Донбасс хочет предоставить русскому языку статус государственного, но против выборов в ОРДЛО на условиях России.

Опрос провели в Донецкой и Луганской областях 18 февраля — 2 марта. В каждой из областей опросили по 500 респондентов.