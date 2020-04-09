Опитування з’ясувало настрої Донбасу після перемоги Зеленського, фото — Новинарня

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Донбас не відчув істотних змін після майже року керування в Україні нової владної команди.

Опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центру політичної соціології засвідчило — на контрольованих територіях Луганській області переконані, що з часів виборів президента та Верховної Ради у 2019 році в загальній ситуації в регіоні змін не відбулося, або ситуація погіршилася (відповідно 58% і 29%).

На Донеччині більшість також не помітила змін на краще (41%), а 19% опитаних побачили погіршення. Проте 37% помітили й певні покращення.

При цьому ситуацію в регіоні переважно оцінюють негативно. В Донецькій області 54% респондентів назвали її напруженою і 12% - вибухонебезпечною. На Луганщині ці показники ще вищі — 63% та 13% відповідно.

Благополучною особисту життєву ситуацію назвали 43% донеччан та 41% луганчан, а 38% і 41% визначили її як неблагополучну, з чималими проблемами.

Такі загалом негативні оцінки ситуації в регіоні не вплинули на протестну активність. Майже половина (41%) респондентів вважають масові протести та мітинги в своїх населених пунктах малоймовірними. 33% на Донеччині і 39% на Луганщині впевнені, що виступів «точно не буде». Готові вийти на вулиці 19% донеччан та 16% луганчан.

Головними чинниками, які могли б спонукати мешканців Донбасу до участі у протестах, є економічні. Йдеться про підвищення тарифів (вказали 59% донецьких та 57% луганських респондентів) і безробіття. Чверть опитаних в обох областях серед причин протестів назвали погіршення стану медицини.

Нагадаємо, що в цьому дослідженні соціологи також з’ясували, що Донбас хоче надати російській мові статус державної, але проти виборів в ОРДЛО на умовах Росії.

Опитування провели в Донецькій та Луганській областях 18 лютого — 2 березня. У кожній з областей було опитано по 500 респондентів.