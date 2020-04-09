Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Фото: 24tv.ua

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Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка сталася 9 квітня в Миколаєві.

Миколаївська ОДА надала Ляшку в користування автомобіль Volkswagen Passat. Аварія сталася тоді, коли Ляшка не було в машині. Водій «Фольксвагена» здав назад та врізався в мікроавтобус Renault Trafic, який для поїздок використовували журналісти. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Повідомляється, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав, а обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

Як відомо, у Миколаївській області Віктор Ляшко перебуває з офіційним візитом. Під час сьогоднішнього брифінгу в Миколаєві він заявив, що прибув перевірити алгоритми дій на території Миколаївської області, щоб зрозуміти, чи все працює правильно, чи є якийсь збій, який не дозволяє виявити хворих на коронавірус.

Ляшко планує ознайомилися з роботою вірусологічної лабораторії та відвідати лікарні, які визначені опорними для прийому заражених коронавірусом, ознайомиться з рівнем забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, апаратами штучної вентиляції легень тощо. Також він планує провести зустріч з керівництвом області, щоб підказати їм, що треба модернізувати, що поправити, щоб бути повністю готовими до можливого прийому хворих.

Нагадаємо, 7 квітня головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров’я вивчить феномен Миколаївської області, де немає нового коронавірусу. Наразі випадки зараження коронавірусом зафіксовані в усіх областях, крім Миколаївської.