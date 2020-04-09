Судьи Ирина Сапрыкина и Валентина Курило, фото — sud.ua

https://racurs.ua/n136493-femida-uvolnyaetsya-vysshiy-sovet-pravosudiya-utverdil-otstavku-dvuh-sudey-verhovnogo-suda.html

Ракурс

Отставку двух судей Верховного суда сегодня утвердили на заседании Высшего совета правосудия.

Этот орган удовлетворил просьбу и решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке Валентину Курило (Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда) и Ирину Сапрыкину (Кассационный административный суд), сообщили в пресс-службе ВСП.

Курило и Сапрыкина написали заявления об отставке в начале апреля. Они стали судьями Верховного суда, когда прошли первый конкурс, который состоялся в 2016—2017 годах.

Курило ранее осуществляла правосудие в Апелляционном суде Донецкой области, а Сапрыкина — в Киевском апелляционном административном суде. Эта судья в 2017—2019 годах была также судьей Большой палаты Верховного суда.

11 марта ВСП уволил судью Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Елену Святскую. В сентябре прошлого года в отставку ушла судья Алла Лесько.

В отставку уходят не только из ВС, но и судов других инстанций. Сегодня ВСП удовлетворил заявления об отставке сразу 17 судей. Кроме Курило и Сапрыкиной уволили на общих основаниях сразу десятерых судей апелляционных судов.

В прошлом году в январе-апреле в связи с заявлением об отставке по собственному желанию и по состоянию здоровья уволились 49 судей. За три месяца 2020 года в стране на общих основаниях уволились уже 48 судей. Эксперты предсказывают, что число заявлений об отставке может увеличиться в связи с попытками других ветвей власти уменьшить размер судейского вознаграждения.

Напомним, что в Раде зарегистрировали законопроект о реформе Конституционного суда. Галина Третьякова хочет перевезти Конституционный суд в Харьков, а всех судей отправлять в отпуск одновременно.