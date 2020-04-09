Коронавірусна інфекція в Україні. Фото: Pixabay

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Трохи статистики: на 9 квітня в Україні зареєстровано 1892 випадки коронавірусної інфекції. Одужали 45 осіб, летальних випадків — 57. За даними на 8 квітня, госпіталізовано 757 осіб (тобто майже кожен другий), 33 з них — у важкому стані. В Україні летальність становить 3,1%. Для порівняння: в Італії цей показник 12%, Іспанії — 9%, в Німеччині — менш як 2%.

Коронавірусна інфекція COVID-19 — кульгава статистика

Попри заклики ВООЗ «тестуйте, тестуйте, тестуйте!», адже з пандемією неможливо боротися наосліп, у нашій країні, схоже, вирішили обмежитися здебільшого карантином. Показова історія нардепа Анни Скороход, котра захворіла на COVID-19: щоб домогтися тестування, їй знадобилося не лише посвідчення народного депутата, а й вийти за рамки державної медицини. Одні беруть наполегливістю, інші звертаються до приватних клінік (чи багато хто в Україні може собі це дозволити?), але більшість все ж не потрапляють у статистику по COVID-19. І що ще важливіше — таким пацієнтам можуть відмовити в госпіталізації та належному лікуванні.

Держмедицина, попри те, що вся країна мобілізована на боротьбу з коронавірусною інфекцією, має багато вузьких місць і люди просто відфутболюються. Якщо врахувати, що експрес-тести, які використовуються в Україні для скринінгу, нерідко дають помилково негативні результати... Висновки робіть самі. Швидкі тести виявляють антитіла до коронавірусу (антитіла з'являються в організмі людини мінімум на 5−7-й день після появи симптомів захворювання). ПЛР-тест здатний визначити інфікування вже за кілька днів, навіть до появи симптомів. У МОЗ заявляють, що ПЛР-тести не можуть використовуватися для перевірки всіх підозр на коронавірус — вони дорогі, а процес дослідження триває досить довго. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов днями звинуватив регіони в зайвій економії: «Існує непотрібна і небезпечна економія ПЛР-тестів, а також погано працюють гарячі лінії регіональних департаментів охорони здоров'я».

В Україні на 8 квітня проведено 7205 тестів (ПЛР), що становить 165 тестів на мільйон населення. Згідно з даними сайту worldometers.info, приблизно стільки ж тестів роблять у Нігерії — 175 на мільйон населення, в Парагваї — 286. Для порівняння статистика країн з колишнього соцтабору. Польща провела 92 215 тестів (2434 на мільйон населення, загалом зареєстровано 5 тис. кейсів), Чехія — 98 681 тест (9215 на мільйон населення, загалом зареєстровано 5033 випадки коронавірусної інфекції), Румунія — 43 578 тестів (2265 на мільйон, загалом 4417 кейсів). Де ж завезені в Україну тисячі тестів, про які рапортувало МОЗ? У відомстві обіцяють, що ситуація з тестуванням зміниться. За словами заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, сьогодні Україна готова проводити у вірусологічних лабораторіях тестування методом ПЛР-дослідження до 30 тис. на тиждень.

Коронавірус — симптоми

За аналізом історій хвороби перших пацієнтів можна говорити про особливості перебігу COVID-19 у наших громадян. Безумовно, з розвитком ситуації ці специфічні симптоми можуть змінюватися, але знання нюансів допоможе як лікарям — не пропустити хворих, так і пацієнтам для своєчасного звернення по медичну допомогу.

Основні симптоми коронавірусної інфекції (Ольга Голубовська, лікар-інфекціоніст):

температура тіла зазвичай підвищується до субфебрильних цифр (до 38) і рідко перевищує позначку у 39 градусів (в Чернівцях 95% — субфебрилітет);

попри підвищену температуру тіла і рентгенологічні ознаки пневмонії, стан хворих мало порушено, симптоми інтоксикації не виражені аж до розвитку дихальної недостатності;

ступінь підвищення температури тіла ніяк не пов'язана з тяжкістю перебігу захворювання та ураженням легень: при низькому субфебрилітеті може виникнути полісегментарна пневмонія, а при фебрильній (понад 38) — все пройти без ускладнень;

можливий розвиток пневмонії навіть без підвищення температури тіла (або з короткочасним підвищенням до 37,5 градусів);

може бути тривалий низький субфебрилітет (7 днів і більше), таким хворим треба робити рентген навіть за відсутності фізикальних даних;

частою скаргою є сухість у ротоглотці, що змушує пацієнтів пити більше рідини, ніж зазвичай (про цей симптом треба питати активно, бо пацієнти не звертають на нього особливої уваги);

нежить не характерний;

кашель теж не дуже інтенсивний, мокроти мало;

приблизно у 15% хворих виникають різі в очах і кон'юнктивіт;

у 10−15% виникає аносмія (втрата нюху).

Чотири стадії коронавірусу

За словами головного лікаря Олександрівської лікарні Людмили Антоненко, у пацієнтів з коронавірусом захворювання проходить у дві хвилі:

підвищується температура тіла (триває приблизно дві-три доби);

на четверту добу може настати поліпшення стану;

з'являється кашель;

на 5−7-у добу хвороби стан знову погіршується, може розвинутися пневмонія.

Основні симптоми — сухий кашель, болі в горлі, виражений астено-вегетативний синдром (слабкість). Рентгенографія не завжди показує зміни, а на КТ легенів діагностується пневмонія. Найчастіше пневмонія двостороння, полісегментарна. Особлива група ризику — пацієнти з цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою, надмірною вагою.

Коронавірус — групи ризику

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, 86% померлих від коронавірусу в Україні були старші за 50 років, переважають жінки. Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх підтверджених випадків COVID-19. Найбільше померлих жінок у віковій групі 50−59, а чоловіків — 60−69 років.

Більшість померлих мали супутні захворювання:

74% — серцево-судинні захворювання;

40% — цукровий діабет;

7,5% — новоутворення;

7,5% — захворювання нирок;

11% — захворювання легенів;

4% — ожиріння;

26% — поєднані захворювання.

Ускладнення: пневмонія — як розпізнати

Пневмонія — одне з ускладнень, яке може розвинутися внаслідок захворювання на COVID-19. Пневмонія, або запалення легенів, є формою гострої респіраторної інфекції, що вражає передусім альвеоли — основний функціональний елемент легенів. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям, а у хворої на пневмонію в альвеолах накопичуються слиз і рідина, що ускладнюють газообмін і зумовлюють біль при диханні.

Симптоми пневмонії:

підвищення температури тіла (до 38−39, рідше — до 37,2−37,4);

кашель з виділенням слизисто-гнійної (зеленого кольору) або навіть гнійної мокроти, іноді може бути сухе покашлювання;

відчуття нестачі повітря;

зниження апетиту;

втома, сонливість, пітливість;

задишка внаслідок фізичного навантаження, іноді біль за грудиною;

втягування грудної клітки — при вдиханні западає її нижня частина (у здорової людини грудна клітка розширюється при вдиханні);

свистячі хрипи при диханні.

При пневмонії лікар може виявити хрипи в легенях, але іноді вислухати їх не вдається. Діагностувати хворобу допомагають рентген і КТ (комп'ютерна томографія), пульсоксиметр (насичення крові киснем), аналіз крові і мокроти.

Коли варто турбуватися? Коли хвороба, схожа на звичайне ГРВІ, протікає нетипово. Особливо небезпечно, якщо є прояви дихальної недостатності: задишка, запаморочення, брак повітря, блідість шкіри. У такій ситуації відразу повідомляйте сімейного лікаря чи телефонуйте 103. Якщо ви не знаєте, до кого звернутися, можна спробувати зателефонувати на гарячу лінію Центру громадського здоров'я України для консультації щодо нової коронавірусної інфекції: 0-800-505-840. І нехай краще виявиться, що ви перенервували і побоювання виявилися марними.