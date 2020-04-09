Коронавирусная инфекция в Украине. Фото: Pixabay

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Немного статистики: на 9 апреля в Украине зарегистрировано 1892 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 45 человек, летальных случаев — 57. По данным на 8 апреля, госпитализированы 757 человек (то есть почти каждый второй), 33 из них — в тяжелом состоянии. В Украине летальность составляет 3,1%. Для сравнения: в Италии этот показатель 12%, Испании — 9%, в Германии — менее 2%.

Коронавирусная инфекция COVID-19 — хромая статистика

Несмотря на призывы ВОЗ «тестируйте, тестируйте, тестируйте!», ведь с пандемией невозможно бороться вслепую, в нашей стране, похоже, решили ограничиться большей частью карантином. Показательна история нардепа Анны Скороход, заболевшей COVID-19: чтобы добиться тестирования, ей понадобилось не только удостоверение народного депутата, но и выйти за рамки государственной медицины. Одни берут настойчивостью, другие обращаются в частные клиники (многие ли в Украине могут себе это позволить?), но большинство все же не попадают в статистику по COVID-19. И что еще важнее — таким пациентам могут отказать в госпитализации и надлежащем лечении.

Госмедицина, несмотря на то, что вся страна мобилизована на борьбу с коронавирусной инфекцией, имеет много узких мест и люди просто отфутболиваются. Если учесть, что экспресс-тесты, используемые в Украине для скрининга, нередко дают ложноотрицательные результаты... Выводы делайте сами. Быстрые тесты выявляют антитела к коронавирусу (антитела появляются в организме человека минимум на 5−7-й день после появления симптомов заболевания). ПЦР-тест способен определить инфицирование уже через несколько дней, даже до появления симптомов. В Минздраве заявляют, что ПЦР-тесты не могут использоваться для проверки всех подозрений на коронавирус — они дорогостоящие, а процесс исследования длится достаточно долго. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов на днях обвинил регионы в излишней экономии: «Существует ненужная и опасная экономия ПЦР-тестов, а также плохо работают горячие линии региональных департаментов здравоохранения».

В Украине на 8 апреля проведено 7205 тестов (ПЦР), что составляет 165 тестов на миллион населения. Согласно данным сайта worldometers.info, примерно столько же тестов делают в Нигерии — 175 на миллион населения, в Парагвае — 286. Для сравнения статистика стран из бывшего соцлагеря. Польша провела 92 215 тестов (2434 на миллион населения, всего зарегистрировано 5 тыс. кейсов), Чехия — 98 681 тест (9215 на миллион населения, всего зарегистрировано 5033 случая коронавирусной инфекции), Румыния — 43 578 тестов (2265 на миллион, всего 4417 кейсов). Где же завезенные в Украину тысячи тестов, о которых рапортовал Минздрав? В ведомстве обещают, что ситуация с тестированием изменится. По словам замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, сегодня Украина готова проводить в вирусологических лабораториях тестирование методом ПЦР-исследования до 30 тыс. в неделю.

Коронавирус — симптомы

По анализу историй болезни первых пациентов можно говорить об особенностях течения COVID-19 у наших сограждан. Безусловно, по мере развития ситуации эти специфические симптомы могут меняться, но знание нюансов поможет как врачам — не пропустить больных, так и пациентам для своевременного обращения за медицинской помощью.

Основные симптомы коронавирусной инфекции (Ольга Голубовская, врач-инфекционист):

температура тела обычно повышается до субфебрильных цифр (до 38) и редко превышает отметку в 39 градусов (в Черновцах 95% — субфебрилитет);

несмотря на повышенную температуру тела и рентгенологические признаки пневмонии, состояние больных мало нарушено, симптомы интоксикации не выражены вплоть до развития дыхательной недостаточности;

степень повышения температуры тела никак не связана с тяжестью течения заболевания и поражением легких: при низком субфебрилитете может возникнуть полисегментарная пневмония, а при фебрильной (выше 38) — все пройти без осложнений;

возможно развитие пневмонии даже без повышения температуры тела (или с кратковременным повышением до 37,5 градусов);

может быть длительный низкий субфебрилитет (7 дней и более), таким больным необходимо делать рентген даже при отсутствии физикальных данных;

частой жалобой является сухость в ротоглотке, заставляющая пациентов пить больше жидкости, чем обычно (этот симптом надо спрашивать активно, ибо пациенты не обращают на него особого внимания);

насморк не характерен;

кашель тоже не очень интенсивный, мокрота скудная;

примерно у 15% больных возникают рези в глазах и конъюнктивит;

у 10‒15% возникает аносмия (потеря обоняния).

Четыре стадии коронавируса

По словам главного врача Александровской больницы Людмилы Антоненко, у пациентов с коронавирусом заболевание проходит в две волны:

повышается температура тела (длится примерно двое-трое суток);

на четвертые сутки может наступить улучшение состояния;

появляется кашель;

на 5‒7-е сутки болезни состояние снова ухудшается, может развиться пневмония.

Основные симптомы — сухой кашель, боли в горле, выраженный астено-вегетативный синдром (слабость). Рентгенография не всегда показывает изменения, а на КТ легких диагностируется пневмония. Чаще пневмония двухсторонняя, полисегментарная. Особая группа риска — пациенты с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, избыточным весом.

Коронавирус — группы риска

Согласно данным Центра общественного здоровья, 86% умерших от коронавируса в Украине были старше 50 лет, преобладают женщины. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50‒59, а мужчин — 60‒69 лет.

Большинство умерших имело сопутствующие заболевания:

74% — сердечно-сосудистые заболевания;

40% — сахарный диабет;

7,5% — новообразования;

7,5% — заболевания почек;

11% — заболевания легких;

4% — ожирение;

26% — сочетанные заболевания.

Осложнение: пневмония — как распознать

Пневмония — одно из осложнений, которое может развиться вследствие заболевания COVID-19. Пневмония, или воспаление легких, является формой острой респираторной инфекции, поражающей прежде всего альвеолы — основной функциональный элемент легких. У здорового человека альвеолы наполнены воздухом, а у больного пневмонией в альвеолах накапливаются слизь и жидкость, затрудняющие газообмен и обусловливающие боль при дыхании.

Симптомы пневмонии:

повышение температуры тела (до 38‒39, реже — до 37,2‒37,4);

кашель с выделением слизисто-гнойной (зеленого цвета) или даже гнойной мокроты, иногда может быть сухое покашливание;

ощущение нехватки воздуха;

снижение аппетита;

усталость, сонливость, потливость;

одышка в результате физической нагрузки, иногда боль за грудиной;

втягивание грудной клетки — при вдыхании западает ее нижняя часть (у здорового человека грудная клетка расширяется при вдыхании);

свистящие хрипы при дыхании.

При пневмонии врач может обнаружить хрипы в легких, но иногда выслушать их не удается. Диагностировать болезнь помогают рентген и КТ (компьютерная томография), пульсоксиметрия (насыщение крови кислородом), анализ крови и мокроты.

Когда стоит беспокоиться? Когда болезнь, которую вы приняли за обычное ОРВИ, протекает нетипично. Особенно опасно, если есть проявления дыхательной недостаточности: одышка, головокружение, нехватка воздуха, бледность кожи. В такой ситуации сразу извещайте семейного врача или звоните 103. Если вы не знаете, к кому обратиться, можно попытаться дозвониться на горячую линию Центра общественного здоровья Украины для консультации по новой коронавирусной инфекции: 0-800-505-840. И пусть лучше окажется, что вы перенервничали и опасения оказались напрасными.