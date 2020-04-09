Канал Прямий перевірять через програму Вата-шоу. Фото: Прямий

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку каналу «Прямий»

Під час моніторингу каналу представники Нацради виявили ознаки порушень українського законодавства в програмі"Вата-шоу". Про це заявив член Нацради Юрій Зіневич, який не деталізував порушення, але наголосив, що проект рішення «місткий і ґрунтовний». Про це 9 квітня повідомляє «Детектор медіа».

Повідомляється, що саме Зінкевич є ініціатором позапланової виїзнуої перевірки каналу «Прямий» «з метою перевірки дотримання вимог законодавства». Сама перевірка буде проведена після завершення карантину.

Як відомо, «Вата-шоу» — це проект відеоблогера Андрія Полтави, який у минулому році від «Європейської Солідарності» (колишня БПП) балотувався у нардепи. Ця програма виходить в ефірі «Прямого» з листопада 2018 року.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що представники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заявляли про перевірку телеканалу «Прямий», оскільки з’явилася скарга на ведучого Сергія Пояркова. Заявник зазначав, що своїми діями Поярков посягав на честь і гідність президента України Володимира Зеленського.