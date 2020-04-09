Карантин на Київщині можуть продовжити до осені, на вихідні в області запровадять обмеження пересування, фото — Ракурс

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Карантин у Київській області можуть продовжити до осені, якщо громадяни не будуть дотримуватися заборон, які вже запроваджено в країні. Крім того, влада регіону попередила про оголошення режиму максимального обмеження пересування в області у найближчі вихідні.

Про це сьогодні на брифінгу заявив в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Якщо жителі Київщини не будуть самоізольовуватися, то є ризики, що карантин буде продовжуватися до осені. Якщо виконувати усі заборони, то ситуацію втримаємо і почнемо виходити з карантину вже в травні. В іншому випадку є ризики, що карантин буде продовжуватися до осені, — розповів Володін.

Чиновник також повідомив, що у суботу та неділю в області, найімовірніше, запровадять режим максимального обмеження пересування.

Сьогодні стало відомо, що кількість хворих на COVID-19 на Київщині зросла до 133, серед них є 10 дітей. За добу в області зареєстрували 12 інфікованих.

Раніше подібні обмеження пересування громадян запроваджували у Чернівцях, вчора про такі наміри заявили на Житомирщині.