Всеукраїнська школа-онлайн: вчителька, яка «переселила» білих ведмедів в Антарктиду, пояснила свою помилку, фото — Comandir

https://racurs.ua/ua/n136551-ya-pereviryala-informaciu-vchytelka-yaka-pereselyla-bilyh-vedmediv-v-antarktydu-poyasnyla.html

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«Всеукраїнська школа онлайн» працює тільки п’ять днів, але вчителі встигли допустити кілька ляпів — елементарних помилок, які помітили учні. Найбільше обговорюють історію із «переселенням» білих ведмедів з Арктики в Антарктику.

Вчителька онлайн-школи Юлія Набок-Бабенко, яка розповіла школярам про лист «білого ведмедя з Антарктичного півострова», пояснила свою помилку тим, що «ведмеді і писати не вміють».

Лист від імені Мишка Антарктичного я писала сама, — розповіла педагог «КП в Україні».

Вчителька пояснила, що перед тим як готувати урок, перевіряла інформацію: і про Антарктичний півострів, і про білих ведмедів.

Білі ведмеді і в Facebook не сидять. Якщо люди подивляться урок вже заради цього — я буду щаслива, — сказала вона.

Вчитель повідомила, що в онлайн-школі немає ні коректорів, ні редакторів, тому педагоги вперше бачать свої уроки разом зі школярами.

Крім історії з листом білого ведмедя, помилка трапилася й у вчительки історії. Вона переплутала російських імператорів Миколу Першого та Миколу Другого. Викладач географії показала на карті Індійський океан, розповідаючи про острови Австралійського союзу в Тихому й Атлантичному океані.

Курйози цього тижня траплялися і в російських школах. У Калузі п’ятикласникам під час уроку православної культури в програмі Zoom показали… порно. Про цю історію в Facebook розповіла мама одного зі школярів.

У ліцеї натякнули, що програму зламали, а керівник міністерства цифрового розвитку регіону пояснив, що Zoom не є найбезпечнішим рішенням.