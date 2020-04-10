Підозра Чорновол: екс-нардеп розповіла, навіщо підпалювала офіс Партії регіонів у 2014 році

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Тетяна Чорновол, якій 10 квітня слідчі Державного бюро розслідувань вручили підозру у підпалі столичного офісу Партії регіонів, розповіла, навіщо вона так вчинила 18 лютого 2014 року.

Чи підпалювала я офіс Партії регіонів? Так, я його підпалювала. Питання — чому я це зробила? Я вважала це тактичним кроком, бо на той момент поступила інформація про вбитих активістів Майдану в Маріїнському парку, біля Будинку офіцерів. Мені телефонували і повідомляли, що там хтозна-що відбувається. Ми з чоловіком намагалися туди прорватися., але ту частину вже відрізали працівники «Беркуту». Тоді мені прийшла ця ідея, що треба відволікти увагу карателів. Зрозуміло, що такий крок як підпал офісу… відволік увагу карателів. Ми це зробили… Я вважаю, що цей крок врятував багато життів, — заявила Чорновол.

За її словами, після підпалу офісу ПР влада забрала тітушок з Маріїнського парку і перекинула їх до пам’ятника Пилипу Орлику. Окрім цього, справу проти себе Чорновол вважає політичним переслідуванням.

На відео після 6хв:

Це справа за Майдан. Проти мене як проти активістки Майдану… Чи причетна я до вбивств? Ні, мої руки не в крові. Насправді навіть мій автомат жодного разу не вистрілив, — сказала екс-депутат.

Також під час спілкування з журналістами після обшуків ДБР Чорновол запевнила, що у лютому 2014 року зі сцени Майдану закликала учасників Революції гідності не вбивати опонентів, оскільки «краще бути мучеником, аніж катом».

Екс-нардеп заявила, що нині влада намагається «змінити історію Майдану» на догоду Росії.

Нагадаємо, підозра Тетяні Чорновол, колишньому нардепу, була сьогодні оголошена слідчими Державного бюро розслідувань. ДБР інкримінує Чорновол підпал та умисне убивство людини. Справа стосується підпалу офісу «Партії регіонів» у лютому 2014 року у дні розстрілів Небесної сотні на Майдані. Під час пожежі 18 лютого 2014 року загинув 66-річний співробітник офісу «Партії регіонів» Володимир Захаров, який отруївся випарами чадного газу.