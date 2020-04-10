Зеленський доручив розібратися з Миколаївщиною через відсутність хворих на коронавірус

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Коронавірус у Миколаївській області могли просто прогледіти, оскільки у регіоні проводять недостатньо перевірок на COVID-19.

Президент Володимир Зеленський сьогодні під час наради щодо протидії коронавірусу доручив урядовцям і місцевій владі розібратися з ситуацією у регіоні, де досі не зафіксовано жодного випадку захворювання.

На Миколаївщині проводять дуже малу кількість тестувань, до того ж є питання до якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими, а тому не можемо оцінити ризиків поширення хвороби. Негайно, без затримок треба розібратися з цим, — наголосив глава держави.

Окрім того, Зеленський доручив пришвидшити постачання засобів захисту до неопорних медзакладів по всій країні

Ми у прямому сенсі в цьому питанні боремося за життя лікарів, — підсумував президент.

Нагадаємо, станом на ранок 10 квітня, в Україні офіційно діагностували 2 тис. 203 випадки захворювання на коронавірус, із них 311 — за останню добу. Вірус забрав життя 69 українців. При цьому на Миколаївщині не зафіксували жодного інфікованого.

Сьогодні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що аптекам дозволили продавати експрес-тести для виявлення антитіл коронавірусної хвороби.