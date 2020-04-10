Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136548-zakrytym-na-karantyn-fopam-vyplachuvatymut-dopomogu-na-ditey.html

Ракурс

Карантин в Україні змусив багатьох фізичних осіб-підприємців призупинити свій бізнес, що спричинило за собою втрату доходів. Уряд вирішив підтримати таких громадян і зараз розробляє механізм, який дозволить ФОПам, які закрилися на карантин, отримувати допомогу на дітей.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі передачі «Право на життя» на телеканалі «1+1».

За словами міністра, уряд зайнятий розробкою механізму, який дозволить ФОПам, які закрилися та не мають найманих робітників, отримувати допомогу на дітей віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму.

Допомогу планується виплачувати під час всього карантину, а також протягом 30 днів після його закінчення. За словами міністра, виплати будуть залежати від стану української економки.

Міністр стверджує, що уряд найближчим часом прийме відповідне рішення про надання такої допомоги.

Лазебна наголосила, що підприємці, які не захотіли припиняти роботу і пішли у неоплачувану відпустку, не зможуть отримати в центрі зайнятості статус безробітного.

Як раніше писав «Ракурс», уряд зайнятий розробкою двох програм швидкої кредитної підтримки малого і середнього бізнесу. Планується переформатувати урядову програму кредитування «5−7−9».