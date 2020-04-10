У Харкові зловмисники підірвали банкомат. Фото: Антон Геращенко

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Пограбування в Україні — не рідкість. Вночі 10 квітня злодії знову підірвали банкомат, щоб «очистити» його. Новий випадок стався у Харкові.

Напад було зафіксовано рано вранці, о 4.24. Інцидент стався на проспекті Перемоги. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції Харківської області.

Внаслідок вибуху був пошкоджений сам банкомат і будівля банку, у якому ударна хвиля вибила шибки. Зловмисники викрали гроші та втекли. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Одразу після того, як у відділення поліції надійшов виклик про подію, правоохоронці почали пошук зловмисників. Вже через дві години їх вдалося зловити.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook уточнив, що злочинці викрали 1 млн 978 тис. грн — «це були гроші на виплату пенсій, зарплат, стипендій», заявив він.

За словами Геращенка, двоє зловмисників залишили свою машину далеко від місця злочину і приїхали до банкомату на велосипедах для того, щоб камери не зафіксували номери їхнього автомобіля. Проте правоохоронці перевірили інші камери спостереження в окрузі, після чого їм вдалося визначити і швидко затримати автомобіль із злочинцями.

Усі гроші, що вони викрали у банкоматі, були при них. Вони вилучені і будуть повернуті «Приватбанку». Затримані перевіряються на причетність до вибухів інших банкоматів як у Харкові, так і в інших містах України, — додав Геращенко.

За його словами, правопорушникам загрожує до 8−10 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, раніше невідомі влаштували вибух у відділенні «Таскомбанку» в Деснянському районі Києва (мікрорайон Троєщина).