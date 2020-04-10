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У Харкові зловмисники підірвали банкомат. Фото: Антон Геращенко
У Харкові зловмисники підірвали банкомат і викрали майже 2 млн грн: їх затримали через дві години (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n136547-u-harkovi-zlovmysnyky-pidirvaly-bankomat-i-vykraly-mayje-2-mln-grn-yih-zatrymaly-cherez-dvi.htmlРакурс
Пограбування в Україні — не рідкість. Вночі 10 квітня злодії знову підірвали банкомат, щоб «очистити» його. Новий випадок стався у Харкові.
Напад було зафіксовано рано вранці, о 4.24. Інцидент стався на проспекті Перемоги. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції Харківської області.
Внаслідок вибуху був пошкоджений сам банкомат і будівля банку, у якому ударна хвиля вибила шибки. Зловмисники викрали гроші та втекли. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
Опубліковано Антоном ГеращенкомЧетвер, 9 квітня 2020 р.
Одразу після того, як у відділення поліції надійшов виклик про подію, правоохоронці почали пошук зловмисників. Вже через дві години їх вдалося зловити.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook уточнив, що злочинці викрали 1 млн 978 тис. грн — «це були гроші на виплату пенсій, зарплат, стипендій», заявив він.
За словами Геращенка, двоє зловмисників залишили свою машину далеко від місця злочину і приїхали до банкомату на велосипедах для того, щоб камери не зафіксували номери їхнього автомобіля. Проте правоохоронці перевірили інші камери спостереження в окрузі, після чого їм вдалося визначити і швидко затримати автомобіль із злочинцями.
Усі гроші, що вони викрали у банкоматі, були при них. Вони вилучені і будуть повернуті «Приватбанку». Затримані перевіряються на причетність до вибухів інших банкоматів як у Харкові, так і в інших містах України, — додав Геращенко.
За його словами, правопорушникам загрожує до 8−10 років тюремного ув’язнення.
Нагадаємо, раніше невідомі влаштували вибух у відділенні «Таскомбанку» в Деснянському районі Києва (мікрорайон Троєщина).
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