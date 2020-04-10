Кредит Світового банку: для чого Україна прагне отримати 150 млн доларів, фото — "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n136546-kredyt-svitovogo-banku-na-scho-ukrayina-pragne-otrymaty-150-mln-dolariv.html

Ракурс

Кредит Світового банку прагне отримати уряд. Кошти спрямують на виплати пенсіонерам, отримувачам соціальної допомоги у зв’язку з інвалідністю, а також для допомоги іншим вразливим верствам населення в період пандемії коронавірусу.

У прес-службі Міністерства соціальної політики розповіли, що 50 млн дол. підуть саме на ці потреби, а 100 млн дол. — для поліпшення рівня соціального захисту загалом.

За рахунок цих коштів на час карантину підвищать розмір субсидії і знімуть обмеження на призначення таких виплат тим, хто через карантин втратив роботу.

Ці кошти надаються як додаткове фінансування для проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Його Мінсоцполітики з 2014 року впроваджує за підтримки Світового банку.

Новий кредит надійде у травні, якщо уряд підвищить ефективність та адресність державної підтримки вразливих верств населення і «впровадить нові соціальні послуг з активації для одержувачів соціальної допомоги з метою подолання бідності».

«Ракурс» повідомляв, що на початку квітня Світовий банк привітав відкриття ринку землі в Україні, але наполіг на ухваленні ще низки законів.