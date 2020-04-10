Кредит Всемирного банка: зачем Украина стремится получить 150 млн долларов, фото — "Укринформ"

https://racurs.ua/n136546-kredit-vsemirnogo-banka-zachem-ukraina-stremitsya-poluchit-150-mln-dollarov.html

Ракурс

Кредит Всемирного банка стремится получить правительство. Средства направят на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью, а также для помощи другим уязвимым слоям населения в период пандемии коронавируса.

В пресс-службе Министерства социальной политики рассказали, что 50 млн долл. пойдут именно на эти цели, а 100 млн долл. — для улучшения уровня социальной защиты в целом.

За счет этих средств на время карантина повысят размер субсидии и снимут ограничения на назначение таких выплат тем, кто из-за карантина потерял работу.

Эти средства предоставляются в качестве дополнительного финансирования для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». Его Минсоцполитики с 2014 года внедряет при поддержке Всемирного банка.

Новый кредит поступит в мае, если правительство повысит эффективность и адресность государственной поддержки уязвимых слоев населения и «внедрит новые социальные услуги для получателей социальной помощи с целью преодоления бедности».

«Ракурс» сообщал, что в начале апреля Всемирный банк приветствовал открытие рынка земли в Украине, но настоял на принятии еще ряда законов.