Подозрение Чорновол: появилась реакция экс-нардепа, Турчинов заявил об опасности реванша

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Татьяна Чорновол, у которой сегодня провели обыски следователи Государственного бюро расследований и вручили ей подозрение в поджоге столичного офиса Партии регионов, повлекшего гибель охранника, прокомментировала действия силовиков.

По словам Чорновол, 10 апреля в ходе обысков у нее изъяли одежду (куртку, каску и рюкзак), которые она носила в день поджога. Также бывший нардеп утверждает, что следователи забрали оружие и телефон.

Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 года, во время Майдана. Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Далее у меня забрали наградное оружие, хотя не имели на это права. Еще у меня конфисковали телефон… У меня здесь живет большая семья, много вещей — обыскивали везде: и подвал, и погреб, — рассказала Чорновол.

Она также отметила, что ГБР ей инкриминирует совершение преступлений по восьми статьям. Действия силовиков она считает политическими репрессиями.

Кроме этого, в Черновол не отрицает своего участия в поджоге офиса Партии регионов. По ее словам, во время массовых расстрелов на Майдане это был единственный способ «отвлечь карателей».

В то же время на сегодняшнее подозрение Чорновол уже отреагировал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Я никогда не забуду, что происходило в Киеве 18 февраля 2014 года. Власть пыталась утопить в крови Революцию достоинства. Патриотов убивали на Институтской, добивали раненых металлическими прутьями в Мариинском парке. Вечером против невооруженных защитников Майдана бросили всех собранных в Киеве силовиков, — написал Турчинов.

Он напомнил, что тогда власть подожгла Дом профсоюзов, где располагался штаб сопротивления, расстреливала и забросала Майдан гранатами.

Во время осады Майдана нас оставалось не так много, но мы выстояли и победили. В те страшные времена с нами была и Татьяна Чорновол, которая, оправившись после страшных побоев, сразу стала в строй. Преследование Татьяны Черновол за события, происходившие 18 февраля 2014 года — это попытка переписать историю Украины, опорочить и унизить Революцию достоинства, — считает Турчинов.

Напомним, подозрение Татьяне Черновол, бывшему нардепу, было сегодня объявлено следователями Государственного бюро расследований. ГБР инкриминирует Чорновол поджог и умышленное убийство человека. Дело касается поджога офиса «Партии регионов» в феврале 2014 года — в период расстрелов Небесной сотни на Майдане. Тогда во время пожара погиб 66-летний сотрудник офиса «Партии регионов» Владимир Захаров, который отравился угарным газом.