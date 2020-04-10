Підозра Чорновол: з’явилася реакція екс-нардепа, Турчинов заявив про небезпеку реваншу

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Тетяна Чорновол, у якої сьогодні провели обшуки слідчі Державного бюро розслідувань і вручили їй підозру у підпалі столичного офісу Партії регіонів, що шість років тому спричинив загибель охоронця офісу, прокоментувала дії силовиків.

За словами Чорновол, 10 квітня в ході обшуків у неї вилучили одяг (куртку, каску і рюкзак), який вона носила у день підпалу. Також колишній нардеп стверджує, що слідчі забрали у неї нагородну зброю і телефон.

Вони шукали мій одяг, в якому я була 18 лютого 2014 року, під час Майдану. Я, як не дивно, його знайшла. Вони вилучили куртку, вилучили каску, рюкзак. Ці речі знайшлися. Далі у мене забрали нагородну зброю, хоча не мали права забирати. Ще у мене забрали телефон, хоч і не мали права забирати… У мене тут живе велика сім’я, багато речей — обшукували скрізь: і підвал, і погріб, — розповіла Чорновол.

Вона також зазначила, що ДБР їй інкримінує скоєння злочинів за вісьмома статтями та назвала дії силовиків політичними репресіями.

Окрім цього, Чорновол не заперечує своєї участі в підпалі офісу Партії регіонів. За її словами, під час масових розстрілів на Майдані це був єдиний спосіб «відвернути карателів».

Водночас на сьогоднішню підозру Чорновол вже відреагував колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Я ніколи не забуду, що відбувалося в Києві 18 лютого 2014 року. Влада намагалася втопити в крові Революцію гідності. Патріотів убивали на Інститутській, добивали поранених металевими прутами в Маріїнському парку. Ввечері проти неозброєних захисників Майдану кинули всіх зібраних в Києві силовиків, — написав Турчинов.

Він нагадав, що тоді влада підпалила Будинок профспілок, де розташовувався штаб опору, розстрілювала та закидали Майдан гранатами.

Тоді, в облозі на Майдані, нас залишалося не так багато, але ми вистояли і перемогли. В ті страшні часи з нами була і Тетяна Чорновол, яка, одужавши після страшних побоїв, одразу стала у стрій. Переслідування Тетяни Чорновол за події, що відбувалися 18 лютого 2014 року — це намагання переписати історію України, спаплюжити та принизити Революцію гідності, — вважає Турчинов.

Нагадаємо, підозра Тетяні Чорновол, колишньому нардепу, була сьогодні оголошена слідчими Державного бюро розслідувань. ДБР інкримінує Чорновол підпал та умисне убивство людини. Справа стосується підпалу офісу «Партії регіонів» у лютому 2014 року у дні розстрілів Небесної сотні на Майдані. Під час пожежі загинув 66-річний співробітник офісу «Партії регіонів» Володимир Захаров, який отруївся випарами чадного газу.