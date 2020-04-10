Підозра Чорновол: ДБР інкримінує екс-нардепу підпал офісу Партії регіонів і загибель охоронця

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Підозра Тетяні Чорновол, колишньому нардепу, була сьогодні оголошена слідчими Державного бюро розслідувань. ДБР інкримінує Чорновол підпал та умисне убивство людини.

Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 ККУ), — йдеться у повідомленні Держбюро розслідувань.

Слідчі вважають, що 18 лютого 2014 року Чорновол керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі центрального офісу Партії регіонів, який розташовувався на вулиці Липська у Києві. Тоді внаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження.

ДБР також оприлюднило відеозапис нібито підпалу та фото, вилучені під час проведення обшуку у Чорновол.

Відомо, що обшуки у екс-нардепа слідчі ДБР провели 10 квітня. У разі доведення вини, Чорновол загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює прокуратура Київщини.

Нагадаємо, справа стосується підпалу офісу «Партії регіонів» у лютому 2014 року у дні розстрілів Небесної сотні на Майдані. Під час пожежі 18 лютого 2014 року загинув 66-річний співробітник офісу «Партії регіонів» Володимир Захаров, який отруївся випарами чадного газу.