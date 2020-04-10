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Подозрение Чорновол: ГБР инкриминирует экс-нардепу поджог офиса Партии регионов и гибель охранника

Подозрение Чорновол: ГБР инкриминирует экс-нардепу поджог офиса Партии регионов и гибель охранника (ФОТО, ВИДЕО)

10 апр 2020, 13:00
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Подозрение Татьяне Черновол, бывшему нардепу, сегодня объявили следователи Государственного бюро расследований. ГБР инкриминирует Чорновол поджог и умышленное убийство человека.

Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 УК), — говорится в сообщении Госбюро расследований.

Следователи считают, что 18 февраля 2014 года Черновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге офиса Партии регионов, который располагался на улице Липская в Киеве. Тогда в результате пожара погиб работник офиса 1948 года рождения.

ГБР также обнародовало видеозапись якобы поджога здания и фото, изъятые во время проведения обыска у Черновол.

Підозра Чорновол: ДБР інкримінує екс-нардепу підпал офісу Партії регіонів і загибель охоронця

Підозра Чорновол: ДБР інкримінує екс-нардепу підпал офісу Партії регіонів і загибель охоронця

Підозра Чорновол: ДБР інкримінує екс-нардепу підпал офісу Партії регіонів і загибель охоронця

Підозра Чорновол: ДБР інкримінує екс-нардепу підпал офісу Партії регіонів і загибель охоронця

Известно, что обыски у экс-нардепа следователи ГБР провели 10 апреля. В случае доказательства вины, Чорновол грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Процессуальное руководство в этом деле осуществляет прокуратура Киевской области.

Напомним, дело касается поджога офиса «Партии регионов» в феврале 2014 года — когда был осуществлен расстрел Небесной сотни на Майдане. Во время пожара 18 февраля 2014 года погиб 66-летний сотрудник офиса «Партии регионов» Владимир Захаров, который отравился угарным газом.

Источник: Ракурс


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