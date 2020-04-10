Комендантский час на выходных: в каких регионах ограничат передвижение, фото — "Думская"

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«Комендантский час», который предусматривает ограничение на передвижение, вводится во многих регионах Украины. Местные власти самостоятельно решаются максимально сократить перемещения и граждан, и всех видов транспорта в области.

О режиме такой изоляции уже сообщили в нескольких регионах, в некоторых областях пока только объявили о намерении закрыться на карантин.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении сообщил, что во время совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем регионы были проинформированы, что в трех областях — Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской — вводятся чрезвычайные меры на выходные дни.

Рассматривается также возможность комендантского часа, — рассказал Марцинкив.

Черновцы. Председатель ОГА Сергей Осачук сообщил в Фейсбуке, что государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности рекомендовала для всех западных областей Украины в ближайшие выходные ввести дополнительные ограничительные меры. Они продлятся с 13.00 субботы, 11 апреля, до 6.00 понедельника, 13 апреля.

Черновицкая область уже второй раз вводит такой режим. Впервые регион изолировали в прошлый уикенд.

Ивано-Франковск. В области на выходные 11−12 апреля введут режим максимального ограничения передвижения. На брифинге заместитель председателя ОГА Мария Савка сообщила, что область обратится в Минздрав по поводу открытия на Прикарпатье второй линии больниц, которые будут принимать больных с инфекционной болезнью. По состоянию на утро 10 апреля в Ивано-Франковской области подтвердили 254 случая заболевания COVID-19.

Львов. На всех въездах-выездах во Львовской области уже обустроили 14 постов для контроля миграции жителей между областями. Они охватывают все дороги на выезде в Волынскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Ровенскую и Тернопольскую области.

Луцк. В выходные дни особый режим передвижения ввели и на Волыни. В областной государственной администрации рассказали, что до 06.00 понедельника волынян просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

Одесса. Глава ОГА предлагает ввести двухдневный «комендантский час» в Одессе, Подольске, Беляевском и Подольском районах. Появляться в общественных местах гражданам запретят уже с завтрашнего дня.

Между тем вокруг Подольска установили пять карантинных постов. На них дежурят полицейские, сотрудники ГСЧС и медики. Водители должны сбрасывать скорость при приближении к дорожному знаку «Стоп-контроль». Медики будут проводить температурный скрининг водителей и пассажиров. Такие посты с 30 апреля работают на въездах в Одессу, на дорогах государственного значения, а также на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

Херсон. В области город Олешки и село Малые Копани полностью изолируют на два дня. Продуктовые магазины и аптеки в субботу и воскресенье будут работать, но заезд в населенные пункты частично ограничат, выезд полностью закроют, кроме спецтранспорта и авто поставщиков продуктов питания. На улицах будут дежурить патрули. В области закрыли два крупных овощных рынки в селе Большие Копани Олешковского района. Это произошло вследствие нарушения санитарных и карантинных норм.

Ужгород. Закарпатцам также запретили выходить из дома с обеда субботы до утра понедельника. Соответствующее решение сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко. Он написал, что за соблюдением запрета будет следить полиция и Нацгвардия.

Штрафов в 17 тыс. грн нарушителям карантина избежать не удастся, — заявил Гетманенко.

Киевская область. Власть вчера обнародовала намерение ввести новые ограничения и пугает продолжением карантина до осени. Здесь обеспокоены массовыми выездами киевлян на пикники. В области сейчас подтвердили 140 случаев заболевания. Лидеры в этом — Обуховский (34) и Киево-Святошинский (41) районы. В области установили медицинское наблюдение за 1 тыс. 607 контактными лицами.