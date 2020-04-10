В Киеве уже 348 больных коронавирусом. Фото: пресс-служба Кличко

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Коронавирус в Киеве диагностирован уже у 348 человек. 12 больных выздоровели, шесть случаев — летальные. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 13 человек.

За последние сутки заболели восемь женщин в возрасте от 21 до 91 года, а также 14-летняя девушка, и четверо мужчин от 35 до 71 года. Среди них двое медиков. Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в столице сделали почти 3 тыс. 300 экспресс-тестов на коронавирус, а ПЦР-тестов — 3,5 тыс. Город получил еще 150 тыс. одноразовых и 40 тыс. многоразовых масок, которые можно приобрести в коммунальных аптеках.

Сегодня в столицу прибудет несколько авиарейсов из-за границы, среди пассажиров есть и киевляне. Около 150 человек будут размещены в городе на двухнедельную обсервацию. Сейчас город подготовил шесть баз для обсервации.

Мэр города добавил, что на выходных улицы города будут усиленно патрулировать правоохранители.

Отмечу, что для контроля за соблюдением ограничений на этих выходных правоохранители будут нести усиленную службу. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках, скверах, общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами, не идите туда, где вас могут оштрафовать, берегите себя, — отметил Кличко.

По его словам, для предупреждения распространения вируса комиссия города по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания — на предприятиях и учреждениях.

Мэр города, комментируя информацию о якобы открытия метро 8−9 мая, отметил, что ограничения работы метрополитена будет действовать как минимум до 24 апреля, однако если ситуация после праздников ухудшится, то и решение о закрытии подземки могут продлить.

Напомним, COVID-19 унес жизни уже 69 украинцев. В течение суток коронавирусную инфекцию обнаружили у 311 человек. Всего в стране зафиксировано 2 тыс. 203 случая болезни COVID-19.