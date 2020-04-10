Нефть. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n136539-sdelku-opek-mojet-sorvat-meksika-vystupivshaya-protiv-snijeniya-dobychi-nefti.html

Ракурс

Цены на нефть из-за коронавируса и разногласий между Саудовской Аравией и Россией в последнее время резко снизились. Страны ОПЕК+ вчера проводили переговоры в режиме видеоконференции, на которых обсуждался вопрос существенного сокращения добычи нефти до апреля 2022 года, чтобы не допустить дальнейшего падения мировых цен на «черное золото». Переговоры длились более 10 часов и почти все страны, входящие в группу ОПЕК+, согласились сократить добычу нефти. Но соглашение не было достигнуто, потому что Мексика выступила против сокращения добычи.

Данное соглашение предусматривает снижение мировой добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне текущего года. Для самых крупных производителей нефти, Саудовской Аравии и России, снижение суточной добычи составит 2,5 млн баррелей, сообщает Bloomberg.

С начала июля добычу предлагается снизить до 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года — до 6 млн баррелей в сутки.

Больше всех пострадает Россия, которой придется снизить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. Несмотря на столь жесткие условия, российская сторона согласилась на сделку.

Однако соглашение так и не было принято, потому что Мексика отказалась снижать свои суточные добычи нефти на 400 тыс. баррелей. Министр энергетики Мексики Росио Нале Гарсия заявила, что страна готова сократить свою добычу лишь на 100 тыс. баррелей в сутки. Позже Гарсия вообще отказалась участвовать в переговорах и покинула видеоконференцию

Заключение данной сделки жизненно необходимо для стран ОПЕК+, поэтому сегодня переговоры должны продолжиться.

Как ранее писал «Ракурс», в начале марта Россия и Саудовская Аравия, впервые за три года не смогли прийти к консенсусу в вопросе объемов добычи нефти. После этого Саудовская Аравия объявила «нефтяную войну» и цены на нефть резко упали